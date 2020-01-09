alyona alyona показала своих родителей

Украинская рэп-певица alyona alyona разместила в Instagram снимки, на одном из которых запечатлена с родителями.

Певица рассказала, что они в семье в Сочельник готовят рождественскую кутью из перловой крупы, в которую добавляют мак, орехи, изюм, мед и грецкие орехи.

«А вообще традиция 12 блюд в моей семье не соблюдается – нас трое и есть то некому», – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Христос Рождається! Славімо Його * * Кутя готова, пахне смачно, до першої зірки не чіпаю * * Готуємо кутю за таким рецептом: перловку спочатку вимочену, а потім відварену змішуємо з маком, горіхами, родзинками і медом. Головний інгредієнт — висушені домашні волоські горіхи з дерева, яке садили багато років тому на Кіровоградщині * * А взагалі традиція 12 страв в моїй сім’ї не дотримується — нас троє і їсти то нікому. Але стабільно на столі стоять: узвар, вареники з капустою та грибами, пироги з маком, соління та обов’язково печена картопля в гарбузі хокайдо. І коронна страва — Кутя * * А яка у вас улюбленна страва на Різдво? *

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 6 Янв 2020 в 12:30 PST

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню «Залишаю свій дім» она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Украинская рэп-певица alyona alyona разместила в Instagram снимки, на одном из которых запечатлена с родителями. Певица рассказала, что они в семье в Сочельник готовят рождественскую кутью из перловой крупы, в которую добавляют мак, орехи, изюм, мед и грецкие орехи. «А вообще традиция 12 блюд в моей семье не соблюдается – нас трое и есть то некому», – […]