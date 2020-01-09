Госпогранслужба запретила въезд в Украину российскому блогеру Митрошиной

Украинская Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину российскому блогеру Александре Митрошиной в связи с незаконным посещением оккупированного полуострова Крым, сообщает 9 января пресс-центр Госпогранслужбы.

«8 января в столичном аэропорту сотрудники Госпогранслужбы проставили запрет въезда в Украину сроком на три года гражданке России 1994 года рождения», – сказано в сообщении.

Госпогранслужба опубликовала видео разговора пограничников с Митрошиной. Она подтвердила, что понимает, почему ей запрещен въезд в страну.

«Российского блогера, которая нарушила правила въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым, пограничники обнаружили в «Борисполе» при выезде из Украины. Она как раз проходила оформление на рейс в Минск», – добавили в Госпогранслужбе.

В ведомстве подчеркнули, что «данная гражданка въехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, поскольку в отношении нее на момент пересечения границы не было ограничений на въезд, а также никакой информации, что она посещала временно оккупированные территории».

В течение 2019 года пограничники отказали во въезде в Украину более 7300 гражданам РФ, в отношении которых действовал запрет въезда, или превысивших срок пребывания в стране, или в отношении которых имелась информация, что они незаконно посещали оккупированные территории.

6 января в Киеве полиция задержала активистов украинского гражданского движения «Відсіч» Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которые во время лекции Митрошиной задали ей вопрос «Чей Крым?». Блогер не ответила на этот вопрос, но подтвердила, что была в аннексированном Россией Крыму в 2017 году. Это привело к потасовке между активистами и сторонниками блогера. На Овчаренко и Кальницкого составили административные протоколы о мелком хулиганстве и отпустили.

Позже Митрошина заявила, что не поддерживает аннексию Россией Крыма.

Александра Митрошина – российский общественный деятель, писательница, журналистка, радиоведущая и блогер. Она известна также как активистка-феминистка, основательница и сторонник движения #ЯНеХотелаУмирать, целью которого является борьба с домашним насилием. По данным «Крым.Реалии», блогер сотрудничала с телеканалом «Россия 1».

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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