Китай раскритиковал США из-за Ирана

09.01.2020, 11:05, Новости дня

Односторонний выход Вашингтона из ядерной сделки по Ирану является пренебрежением международными обязательствами, сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.

«Односторонний выход США из СВПД является пренебрежением международным правом и международными обязательствами, оказание максимального давления на Иран и препятствование выполнению соглашения другими сторонами является главной причина кризиса вокруг ядерной сделки Ирана», – приводит его слова РИА «Новости».

СВПД, по словам представителя МИД КНР, стало «важным результатом многосторонних дипломатических усилий, который был одобрен Советом Безопасности».

«Это важная опора международного режима нераспространения и поддержания мира и стабильности на Ближнем Востоке», – сообщил Гэн Шуан, добавив, что международное сообщество должно исходить из долгосрочной перспективы, твердо настаивать на защите СВПД и содействовать смягчению обстановки на Ближнем Востоке.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что страны-гаранты должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и работать над новым соглашением. Сам Вашингтон объявил о выходе из СВПД 8 мая 2018 года.



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Последнее: Односторонний выход Вашингтона из ядерной сделки по Ирану является пренебрежением международными обязательствами, сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан. «Односторонний выход США из СВПД является пренебрежением международным правом и международными обязательствами, оказание максимального давления на Иран и препятствование выполнению соглашения другими сторонами является главной причина кризиса вокруг ядерной сделки Ирана», – приводит его слова […]

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