Китай раскритиковал США из-за Ирана

Односторонний выход Вашингтона из ядерной сделки по Ирану является пренебрежением международными обязательствами, сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.
«Односторонний выход США из СВПД является пренебрежением международным правом и международными обязательствами, оказание максимального давления на Иран и препятствование выполнению соглашения другими сторонами является главной причина кризиса вокруг ядерной сделки Ирана», – приводит его слова РИА «Новости».
СВПД, по словам представителя МИД КНР, стало «важным результатом многосторонних дипломатических усилий, который был одобрен Советом Безопасности».
«Это важная опора международного режима нераспространения и поддержания мира и стабильности на Ближнем Востоке», – сообщил Гэн Шуан, добавив, что международное сообщество должно исходить из долгосрочной перспективы, твердо настаивать на защите СВПД и содействовать смягчению обстановки на Ближнем Востоке.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что страны-гаранты должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и работать над новым соглашением. Сам Вашингтон объявил о выходе из СВПД 8 мая 2018 года.
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Последнее: Односторонний выход Вашингтона из ядерной сделки по Ирану является пренебрежением международными обязательствами, сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан. «Односторонний выход США из СВПД является пренебрежением международным правом и международными обязательствами, оказание максимального давления на Иран и препятствование выполнению соглашения другими сторонами является главной причина кризиса вокруг ядерной сделки Ирана», – приводит его слова […]
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