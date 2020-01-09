Дипломаты подтвердили отказ президента Эстонии от крымского вина

09.01.2020, 11:05, Новости дня

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от крымского вина, отправленного ей в подарок на 50-летие, подтвердили в посольстве РФ в Таллине.

«Действительно, наш водитель отвез в канцелярию президента подарки на ее 50-летие. Подарки были приняты, кроме бутылки вина из российского Крыма, которую нам вернули без каких-либо комментариев», – сообщили РИА «Новости» в посольстве.

Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что Кальюлайд отказалась принять в качестве подарка на день рождения крымское вино.



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