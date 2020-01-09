У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма

09.01.2020, 11:04, Разное

Многие фанаты популярного канадского поп-исполнителя и автора песен Джастина Бибера в последнее время отмечали нездоровый внешний вид, предполагая, что он употребляет запрещённые вещества. В одном из недавних интервью певец опроверг подобные «теории», рассказав о диагностированной у него болезни Лайма.
По словам Джастина Бибера, прошедшие два года стали для него непростыми, так как пришлось много времени посвящать лечению хронического мононуклеоза и инфекционного заболевания, провоцируемого бактериями рода Borrelia. Именно из-за названных недугов у певца ухудшилось состояние здоровья, что отрицательно сказалось на состоянии кожных покровов, энергичности и функциях головного мозга. Сейчас Джастин Бибер почти готов к работе и планирует вскоре порадовать фанатов новыми выступлениями. При этом в беседе с журналистами он подчеркнул, что его состояние улучшилось, но полностью от недуга избавиться не удаётся, так как он на сегодняшний день относится к разряду неизлечимых.

Клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма, провоцируется бактериями, попадающими в организм человека при укусах кровососок либо иксодовых клещей. Несмотря на отсутствие эффективных лекарств, пациентам необходима своевременная и адекватная терапия, чтобы избежать инвалидности или летального исхода.



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Последнее: Многие фанаты популярного канадского поп-исполнителя и автора песен Джастина Бибера в последнее время отмечали нездоровый внешний вид, предполагая, что он употребляет запрещённые вещества. В одном из недавних интервью певец опроверг подобные «теории», рассказав о диагностированной у него болезни Лайма. По словам Джастина Бибера, прошедшие два года стали для него непростыми, так как пришлось много времени […]

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