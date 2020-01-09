Мнение: Лёгкий способ получить квартиру в США

США стремительно левеет: там разворачиваются события, хорошо знакомые нам по «Собачьему сердцу». Швондеры и Шариковы захватывают собственность у нормальных владельцев, а полиция становится на их сторону, так как они имеют классово-правильное происхождение.

Страшно представить, что начнётся в Америке, если выборы в конце года выиграет не Дональд Трамп, а его противники-социалисты, которые идут в атаку с боевым кличем «отнять и поделить».

Цитирую из «Фейсбука»:

https://www.facebook.com/lilya.kim/posts/1317687775099532

В Калифорнии, оказывается, есть такая штука, как права сквоттеров. Наш скандал месяца: четыре матери-одиночки, цветные, захватили дом в Окленде (рядом с университетом Беркли, Сан-Франциско), который купила местная инвестиционная компания, для хаус флиппинг (покупка домов дешево, чтобы сделать ремонт и продать с прибылью). Даже нам, после всех удивительных открытий по части местных законов, казалось, что ну вот здесь-то вариант развития событий только один. Собственность на дом и землю — корова священней не бывает, всё ещё думали мы. Полиция должна была явиться и всех выселить. Но настало время ещё более изумительных открытий. Все ссылки и пруфы в комментариях.

Из лихих 90-х мы помним, что бандиты, застройщики и власть выкидывали кого хотели откуда хотели. А тут вот история наоборот.

Сквоттерши объявили себя движением «Мамы за доступное жильё», потому что в Окленде количество бездомных за год выросло на 50 %. За самую дешёвую однушку просят минимум $ 2000 в месяц – поэтому пусть те 4000 пустующих домов, которые девелоперы скупили на аукционах у разорившихся ипотечников, чтобы или продать с прибылью или сдавать по рыночной цене – пойдут на решение кризиса. Взять и поделить.

И тут мы поразились первый раз, потому что выяснилось, что по законам, защищающим права сквоттеров:

— владелец должен обратиться в полицию в течении 30 дней, а после этого срока выселять сквоттеров он будет через суд, через полноценный выселительный процесс. Стоить это будет дорого, потому что сквоттерам адвокатов предоставляют общественные организации бесплатно, а владелец недвижимости будет судиться на свои. Я была сильно удивлена, но оказалось, что это правда. Ссылки на законы в комментариях. Здесь нам рассказали несколько леденящих душу историй, как люди снимали квартиры через Airbnb на срок более 30 дней, а потом по этому закону подавали в суд, что теперь им должны полноценное жильё, и всё время, что хозяин пытался от них избавиться, жили бесплатно. Одна из разборок длилась полтора года и в её результате суд обязал хозяина выплатить сквоттеру 10 тысяч долларов компенсации.

— если сквоттеры занимали собственность более 5 лет, поддерживая её в жилом состоянии и платили налоги на недвижимость (Как они могут платить налоги за то, что им не принадлежит? Вот и мы спросили, но оказалось, что есть такой закон: в Калифорнии сквоттеру требуется только 5 лет постоянного использования или обслуживания, чтобы заявить о владении. Мы снова поразились и услышали больше удивительных историй, что законом по защите прав сквоттеров пользуются, узнав, что дом выставлен на продажу, и всё время, пока идет тяжба живут бесплатно. Оказывается, это настолько распространненая проблема, что существуют специальные конторы, помогающие избавляться от сквоттеров, что люди не могут избавиться от сквоттеров, даже если негде жить их собственным детям и внукам.

— У владельца есть всего 20 лет, чтобы отсудить свою недвижимость у сквоттеров, потом она переходит в их собственность.

А удивительное все не заканчивалось. Хотя инвестиционная компания заявила в полицию сразу, как только обнаружила сквоттерш, — через 2 недели после их вселения в дом, — полиция приехала и никого не выселила, потому что матери-одиночки были с детьми, которых ни забрать, ни выселить на улицу нельзя.

Как только владельцу становится известно, что его собственность заняли сквоттеры, последние могут подать на соблюдение своих прав. Так и пролетели 30 дней и начался суд.

И пошел он удивительно. На инвесткомпанию обрушился шторм общественного негодования: что злые и жадные девелоперы выбрасывают зимой на улицу матерей с детьми. Судья отложил рассмотрение дела не неопределенный срок.

Обновление. Обнаружила в сети подробные руководства «Как захватывать собственность». Сижу в шоке.

Обновление 2. Читаю комментарии про ещё худшее попадалово в Испании (купили люди дачи), Франции и Италии, а также про ферму марихуаны на захваченной под Лондоном собственности, и волосы мои стоят дыбом, а глаза круглые-круглые. Что творится…

Источник: Место для дискуссий

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Последнее: США стремительно левеет: там разворачиваются события, хорошо знакомые нам по «Собачьему сердцу». Швондеры и Шариковы захватывают собственность у нормальных владельцев, а полиция становится на их сторону, так как они имеют классово-правильное происхождение. Страшно представить, что начнётся в Америке, если выборы в конце года выиграет не Дональд Трамп, а его противники-социалисты, которые идут в атаку с […]