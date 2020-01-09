Спецоперация: на Украине намекнули на страшную правду о крушении Boeing

Пожалуй каждый, кто следил за новостями на новогодние праздники и услышал о крушении самолета Boeing 737 в Иране утром 8 января обратил внимание на роковое совпадение. Дело в том, что авиакатастрофа произошла именно тогда, когда иранские власти решились на военный ответ на американскую агрессию.

Однако украинский политолог Андрей Ермолаев считает, что речи о простой атаке пассажирского лайнера идти не может. «В ночь, когда было сделано два залпа ракет с территории Ирана по территории Ирака, собственно, действующий уже утром аэропорт – таким образом подставляться и играть открытыми картами, я думаю, ни одно политическое и военное руководство при памяти себе бы не позволило», – цитирует издание «Политнавигатор» эксперта.

«Что касается спецоперации – над этим стоит думать», – подчеркнул Андрей Ермолаев.

«Слишком много акторов в этой трагичной ситуации в регионе и вообще все это похоже на сложную шахматную партию, в которой играют много игроков. И те, кто хотел бы разыграть карту Ирана, и те, кто играл против Ирана», – добавил политолог.

При этом, по его словам, даже если крушение пассажирского самолета было результатом злонамеренных действий какой-либо из сторон, то, что жертвой оказался именно украинский лайнер стоит считать именно случайностью.

Напомним, пассажирский лайнер Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение утром 8 января, практически сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Он должен был доставить пассажиров в Киев. По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание. Жертвами катастрофы стали 176 человек.

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Последнее: Пожалуй каждый, кто следил за новостями на новогодние праздники и услышал о крушении самолета Boeing 737 в Иране утром 8 января обратил внимание на роковое совпадение. Дело в том, что авиакатастрофа произошла именно тогда, когда иранские власти решились на военный ответ на американскую агрессию. Однако украинский политолог Андрей Ермолаев считает, что речи о простой атаке […]