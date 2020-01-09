Премьер Грузии извинился за туристический кризис на горных курортах

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что проблемы с водой на зимних курортах в Бакуриани и Гудаури «не должны были случиться».

На заседании правительства в четверг он назвал кризис «вызвавшим сожаление» и признал, что правительство должно было урегулировать проблемы заранее.

«Это однозначно», – сказал глава кабмина.

Георгий Гахария отметил, что «правительство теперь точно знает объективные и субъективные причины» случившегося и призвал «бережно» относится к многолетним усилиям по привлечению туристов, проводя превентивную работу.

Он пообещал, что в будущем такие проблемы не повторятся.

Между тем, если в Гудаури в основном удалось справиться с кризисом в обеспечении курорта водой, то в Бакуриани проблемы остаются.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, главные горные курорты Грузии – Бакуриани и Гудаури, которые испытывают серьезные проблемы с водоснабжением в пик сезона с наступлением новогодних каникул, покидают туристы. В соцсетях публикуются сообщение об отмене бронирования, о том, что курортники переезжают на Эльбрус, о том, что отдыхающие не намерены оставаться в гостиницах, где по несколько дней нет воды и из-за этого стоит неприятный запах в номерах и местах питания. Масштабы оттока туристов пока непонятны, так как некоторые не исключают, что вернутся, если решится проблема, однако очевидно, что главная отрасль грузинской экономики – туризм – несет серьезные проблемы, в связи с чем оппозиция ставит вопрос ответственности центрального правительства и местных властей. В отставку отправлена глава «Объединенной компании водоснабжения» министерства инфраструктуры Екатерина Галдава. Официальные лица говорят, что осушены резервуары, которые наполнялись снегом, а его в Грузии в этом году выпало крайне мало.

В этом году начнется полная реабилитация систем водоснабжения на данных курортах, на что Азиатский банк развития выделил свыше 17 млн долларов. Ранее сообщалось, что в 2019 году Грузию посетили 1 млн 463 тыс. 40 туристов из России, рост по сравнению с 2018 годом составил 4,7%.





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