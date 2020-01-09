Для экс-замначальника академии Генштаба потребовали 4,5 года колонии

Военная прокуратура просит Второй западный военный суд назначить 4,5 года колонии общего режима экс-заместителю начальника Военной академии Генштаба ВС РФ по научной работе генерал-лейтенанту Сергею Чваркову, который обвиняется в хищении 4,3 млн рублей.

«В ходе прений сторон военный прокурор попросил назначить наказание Чваркову в виде четырех лет и шести месяцев реального лишения свободы и лишить воинского звания», – сообщил близкий к следствию источник, передает ТАСС.

Он также уточнил, что кроме того, прокуратура просит суд лишить Чваркова государственных наград, назначить ему штраф в размере 450 тыс. рублей и запретить занимать руководящие должности сроком на два года.

Напомним, осенью 2018 года Чварков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Сообщалось, что он похитил деньги при реализации 400-миллионного госконтракта с коммерческой фирмой.

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