Иран опубликовал предварительный отчет о крушении самолета

Предварительный отчет о катастрофе украинского самолета Boeing-737 над Тегераном опубликовала организация гражданской авиации Ирана.
Глава организации Али Абедзаде заявил, что самолет загорелся еще в воздухе. Экипаж не сообщал диспетчеру о чрезвычайной ситуации.
Кроме того, по данным предварительного отчета, траектория полета указывает на то, что перед крушением самолет развернулся и направился обратно в аэропорт.
Boeing «Украинских авиалиний» разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек, все они погибли. Власти Ирана назвали причиной крушения возгорание двигателя лайнера. 9 января объявлено в Украине днем траура.
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Последнее: Предварительный отчет о катастрофе украинского самолета Boeing-737 над Тегераном опубликовала организация гражданской авиации Ирана. Глава организации Али Абедзаде заявил, что самолет загорелся еще в воздухе. Экипаж не сообщал диспетчеру о чрезвычайной ситуации. Кроме того, по данным предварительного отчета, траектория полета указывает на то, что перед крушением самолет развернулся и направился обратно в аэропорт. Boeing «Украинских авиалиний» разбился […]
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