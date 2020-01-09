В Омске школьница зверски убила свою мать из-за секса со взрослым любовником

Жительница Омска была зверски убита своей малолетней дочерью. Это случилось из-за того, что женщина пришла перед Новым годом домой раньше времени и застала свою наследницу в постели с парнем.
СМИ сообщают, что омичка возмутилась увиденным и в гневе пригрозила сдать совершеннолетнего любовника дочери в полицию. Испугавшись, парочка не придумала ничего лучше, как убить женщину. Расправились с ней зверски. На теле убитой судмедэксперты насчитали около 30 ножевых ранений, пишет телеканал «360».
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