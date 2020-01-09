«Это ужасно»: Шишкову и Решетову жалеют из-за потери детей

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Последнее: Среди прочих изучается версия поражения Boeing в Иране ракетой российского зенитного комплекса «Тор», сообщил 9 января Цензор.Нет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. В ночь на 9 января в Иран прибыла государственная комиссия по расследованию крушения самолета «Международных авиалиний Украины». В ее состав входят специалисты, которые принимают участие в международном расследовании крушения малазийского […]
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