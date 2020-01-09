В Алексеевской колонии Харькова из-за попытки бунта осужденных ввели режим особых условий

В Алексеевской исправительной колонии № 25 Харькова из-за группового неповиновения осужденных ввели режим особых условий. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Администрации уголовно-исправительной службы.

По данным ведомства, группа осужденных планировала дестабилизировать обстановку в учреждении, в том числе с помощью криминалитета «с воли» и «отдельных, связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций».

8 января в колонии провели общий обыск с привлечением групп быстрого реагирования и территориального военизированного формирования.

«В ходе проведения обыска были обнаружены и изъяты ряд запрещенных предметов, в том числе три мобильных телефона. В связи с групповыми противоправными действиями, оказанием физического сопротивления персоналу и невыполнением его законных требований, препятствием проведению обыска, проявлениями буйства, к отдельным осужденным была применена физическая сила и специальные средства – наручники. После применения физической силы и специальных средств осужденные были осмотрены медицинскими работниками. Состояние их здоровья удовлетворительное», – говорится в сообщении.

С 8 января в колонии введен особый режим: усиливается охрана и надзор за осужденными, проводятся другие дополнительные режимные мероприятия. В настоящее время оперативная обстановка в колонии удовлетворительная, добавили в Администрации уголовно-исправительной службы.

Реагування на спроби окремих осіб дестабілізувати оперативну обстановку в державній установі «Олексіївська виправна… Posted by Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України on Kolmapäev, 8. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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