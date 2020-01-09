Приказ о льготе по налогу на холостяков отменят в России

В РФ к началу 2021 году планируется отменить более 2 тыс. документов времен СССР и РСФСР. Соответствующий список сформировал Минюст.

Большую часть актов, включенных в опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов список, предлагается признать недействующими с 1 февраля 2020 года. Некоторые документы должны быть отменены с 1 января 2021 года.

«Перечень актов и других документов, предлагаемых признать не действующими на территории Российской Федерации, подготовлен с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, юридических лиц, граждан», – говорится в пояснительной записке.

Так, предлагается отменить письмо Минфина СССР 1987 года «О льготе по налогу на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР лицам, вступившим в брак» и приказ министра социального обеспечения РСФСР от 5 августа 1970 г. № 87 «Об утверждении Инструкции о порядке передачи автомобиля «Запорожец» с ручным управлением, оставшегося после смерти инвалида войны, в собственность его семьи», пишет «Российская газета».

Кроме того, с 2021 года могут отменить, например, приказ министерства социального обеспечения РСФСР 1988 года «О дополнительном отпуске медицинских и аптечных работников». Отсрочка, как следует из пояснительной записки, связана с тем, что отдельные положения этих документов еще применяются. Поэтому их нужно перенести в действующее законодательство.

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