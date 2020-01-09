В Берлине оценили заявление Трампа по Ирану

09.01.2020, 10:51, Новости дня

Заявление президента США Дональда Трампа по Ирану привело к значительной разрядке в ситуации, сообщил в прямом эфире телеканала ZDF глава МИД Германии Хайко Маас.

По словам министра, в ситуации на Ближнем Востоке произошла значительная разрядка после заявления американского президента, который «действительно выступил в большей или меньшей степени с предложением о разговоре о региональной роли Ирана, о программе баллистических ракет Ирана».

«Мы должны это сделать, мы, как ЕС, все время упоминали об этом в отношении Ирана. Он (Трамп) хочет говорить и об атомном соглашении с Ираном. Считаю, что мы преследуем одинаковые цели», – отметил Маас, передает РИА «Новости».

Он добавил, что целью западных союзников остается «не допустить того, чтобы Иран получил ядерное оружие».

Напомним, в ночь на 8 января в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. Комментируя ситуацию, президент США Трамп заявил, что «американцы должны быть очень благодарны и счастливы: никто из американцев не пострадал» и «все хорошо!».

В ООН заявление Трампа по Ирану расценили как шаг к деэскалации. После ударов по объектам США в Ираке Тегеран уведомил генсека и СБ ООН о завершении мести за убийство генерала Сулеймани. Также США и Иран при посредничестве Швейцарии обменялись сообщениями о деэскалации. 



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