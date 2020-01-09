«Я хотел защищать Родину, но не ожидал, что попаду в ад». Убивший восьмерых сослуживцев рядовой Шамсутдинов написал письмо из СИЗО

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, который убил восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал письмо из СИЗО. Его опубликовали в группе вконтакте «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова». Подлинность письма подтвердили отец и адвокат обвиняемого.

Шамсутдинов поблагодарил тех, кто его поддерживает, а также просит прощения у родственников жертв. Он также отметил, что он не видел другого выхода, так как не мог «дальше терпеть издевательства».

«Я хотел служить, защищать Родину, после службы я и дальше хотел связать свою жизнь с армией. Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент сорвался и пошел на крайний шаг. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям и сломал свою жизнь», – написал Шамсутдинов.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в военной части №54160 в поселке Горный Читинской области 25 октября 2019 года. Он убил восьмерых человек, по предварительной версии, из-за дедовщины и угрозы насилия.

Минобороны заявляло, что причиной трагедии в Горном якобы стал нервный срыв солдата, не связанный с военной службой.

Организации «Офицеры России» и «Комитет солдатских матерей» 6 ноября заявили об отсутствии дедовщины в армии в России. Глава «Офицеров России» Сергей Липов даже говорил, что «у этого солдата смешалась компьютерная реальность с жизненной», и предположил, что за оружие Шамсутдинова заставили взяться «пробелы в целом в системе воспитания».

Отец срочника настаивает на версии убийства из-за дедовщины.

Некоторые бывшие срочники рассказывали об издевательствах и травле, которым солдат подвергал один из погибших, старший лейтенант Даниил Пьянков. Именно его первым застрелил Шамсутдинов, когда открыл огонь.

Воинскую часть, где произошло массовое убийство, решили расформировать. Минобороны выплатило семьям погибших военнослужащих по 6,68 млн рублей компенсации.

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