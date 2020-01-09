Синоптики рассказали о погоде в Москве на Старый Новый год

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что на Старый Новый год москвичей ожидает небольшой снег и температура около нуля градусов.

«Старый Новый год мы будем встречать с небольшим снежком и температурой около нуля градусов, что, конечно, не свойственно для данного времени года», – цитирует Позднякову РИА «Новости».

Она уточнила, что такая температура будет и днем и ночью, поскольку «погода практически без суточного хода температуры».

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что «крымская» зима в Москве сменится «европейской».





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