Названы сроки передачи флоту АПЛ «Казань»

Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М («Ясень-М») «Казань» будет передана Военно-морскому флоту РФ в сентябре-октябре 2020 года, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
«Сентябрь-октябрь», – передает ТАСС ответ Рахманова на соответствующий вопрос.
Он рассказал также, что размер ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» станет известен в конце января.
«Ущерб, безусловно, есть. Мы пока не можем сказать сколько, поскольку еще не завершены работы по обследованию корабля», – сказал Рахманов.
Говоря об оборудовании, которое предстоит заменить, глава ОСК отметил, что «оно практически все предусмотрено в бюджете на модернизацию».
«Точный размер ущерба будет известен в конце января, после завершения работы комиссии», – сказал он.
По словам президента ОСК, корпорация планирует переехать в Санкт-Петербург в июле 2020 года.
«В июле [будем переезжать]… Бюджет примерно 1,4 млрд рублей. Источник один – дивиденды и займы, у нас нет других источников», – сказал он.
ОСК договорилась открыть головной офис на улице Антоненко, рабочие офисы могут быть расположены на улице Марата. Московский офис корпорации оставит за собой функции представительства и тоже сменит адрес, в нем будут работать не больше 200 человек. 340-350 сотрудников ОСК переедут в Петербург, но есть вероятность, что около 30% из них откажутся от смены города.
По словам Рахманова, опыт переноса офиса «Газпрома» в Петербург показал, что заменить московских специалистов, скорее всего, не удастся – придется искать их в Москве и обеспечивать условия для переезда.
Напомним, 20 декабря гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что головная атомная подлодка (АПЛ) усовершенствованного проекта 885М («Ясень-М») «Казань» будет отличатся от базового проекта 885 новой системой управления.
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