В РФ появятся новые штрафы для автомобилистов

Размер штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге для водителей легковых автомобилей он составит 2,5 тыс. рублей, для водителей грузовиков и автобусов – 5,5 тыс. рублей, сообщают СМИ.

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, вводящий новый вид штрафа для автомобилистов – за «неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автодорогам», пишет «Коммерсант».

Постановления будут выноситься Ространснадзором с помощью автоматических камер. Штраф отменят, если в течение 60 дней водитель погасит долг перед владельцем платной дороги. Механизм погашения задолженности в поправках не раскрыт.

Издание поясняет, что новая санкция нужна для внедрения на платных дорогах системы free-flow (свободный поток) – деньги со счета автовладельца списываются автоматически с помощью камер и бесконтактных транспондеров.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что самый крупный штраф за неоплату проезда действует в Италии (300 евро). В Австрии санкция составляет 120 евро, в Швейцарии – 200 швейцарских франков, в США (Калифорния) – 57 долларов.

В декабре госкомпания «Автодор» представила концепцию перспективной опорной сети автодорог до 2035 года. Сеть будет состоять из платных и бесплатных дорог федерального и регионального назначения.





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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 8 Янв 2020 в 12:29 PST Материал дополняется