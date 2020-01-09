Народ бросился к Малышевой после ее рассказа о борьбе с раком

09.01.2020, 10:30, Разное

Теледоктор описала этапы своего лечения и призвала россиян начинать заботиться о себе раньше, чем симптомы заболевания станут проявляться наиболее остро. Медик отметила, что на самых первых стадиях любую болезнь можно вылечить довольно быстро и практически безболезненно.

«У каждого свой путь борьбы с раком. Мой путь – предупредить и не допустить!!! Именно поэтому я все делаю заранее. Я защитила себя от рака толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад. И я очень серьезно лечу рефлюксную болезнь (изжогу)», – передает слова Елены телеканал «360».

Малышева также добавила, что полгода назад врачи делали ей гастроскопию и нашли эрозийные образования в пищеводе и желудке. По словам звезды отечественных голубых экранов, эрозия может привести к язве, а впоследствии перерасти в рак. Таким образом, важно предотвратить развитие заболевания именно на первой стадии. Стоит заметить, что в случае Елены такая профилактика подействовала – теледоктор отметила, что ее новообразования уже зажили.

Кроме того, врач посоветовала заранее заботиться о своем здоровье и проходить обследования: «Это будет ваш ответ раку! Не ждите симптомов болезни! Сделайте все заранее! Если у вас плохой врач, найдите хорошего. Если надо заплатить хорошему доктору, заплатите! Ваша жизнь этого стоит!».

В свою очередь поклонники Малышевой тотчас же ринулись к ней за советами по теме гастроэнтерологии. Многие рассказывали о том, какие препараты пьют и какие диагнозы им поставили медики. Большинство подписчиков знаменитости уже привыкли, что нередко Елена может посоветовать им, к каким врачам стоит обратиться и какие лекарства принять.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 7 Янв 2020 в 11:16 PST



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 8 Янв 2020 в 12:29 PST Материал дополняется

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика