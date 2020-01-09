Народ бросился к Малышевой после ее рассказа о борьбе с раком

Теледоктор описала этапы своего лечения и призвала россиян начинать заботиться о себе раньше, чем симптомы заболевания станут проявляться наиболее остро. Медик отметила, что на самых первых стадиях любую болезнь можно вылечить довольно быстро и практически безболезненно.
«У каждого свой путь борьбы с раком. Мой путь – предупредить и не допустить!!! Именно поэтому я все делаю заранее. Я защитила себя от рака толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад. И я очень серьезно лечу рефлюксную болезнь (изжогу)», – передает слова Елены телеканал «360».
Малышева также добавила, что полгода назад врачи делали ей гастроскопию и нашли эрозийные образования в пищеводе и желудке. По словам звезды отечественных голубых экранов, эрозия может привести к язве, а впоследствии перерасти в рак. Таким образом, важно предотвратить развитие заболевания именно на первой стадии. Стоит заметить, что в случае Елены такая профилактика подействовала – теледоктор отметила, что ее новообразования уже зажили.
Кроме того, врач посоветовала заранее заботиться о своем здоровье и проходить обследования: «Это будет ваш ответ раку! Не ждите симптомов болезни! Сделайте все заранее! Если у вас плохой врач, найдите хорошего. Если надо заплатить хорошему доктору, заплатите! Ваша жизнь этого стоит!».
В свою очередь поклонники Малышевой тотчас же ринулись к ней за советами по теме гастроэнтерологии. Многие рассказывали о том, какие препараты пьют и какие диагнозы им поставили медики. Большинство подписчиков знаменитости уже привыкли, что нередко Елена может посоветовать им, к каким врачам стоит обратиться и какие лекарства принять.
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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 8 Янв 2020 в 12:29 PST Материал дополняется
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