Звезда кино появится в новом сезоне «Сватов»

В седьмом сезоне ситкома появится детский персонаж. Точнее в
новых сериях покажут героиню Валентину Будько в школьном возрасте.
Роль маленькой Вали досталась юной Марии Тарасовой –
восходящей звезде украинского кинематографа. Актриса, которой всего 12 лет, уже
успела сыграть почти в тридцати фильмах, многие из них выходили на федеральных
каналах России и Украины. Об этом сообщает 53news со ссылкой на сайт
«Кино-Театр.ру».
Напомним, ранее стало известно, что в седьмом сезоне сериала
«Сваты» покажут молодого Ивана Будько. Его сыграет сын Федора Добронравова –
Виктор. Роль Валентины в девичестве досталась актрисе Дарье Рыбак. О том, покажут ли персонажа Ивана Будько в школьном
возрасте, пока неизвестно.
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Также сценаристы ситкома ввели нового персонажа, которого
ранее не было в проекте. Им станет «Палыч» – директор сельского
клуба. По задумке создателей сериала «Сваты», герой появится на
свадьбе Жени Ковалевой и американца Джека. Роль «Палыча» исполнит звезда
сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Ивановы-Ивановы» актер
Михаил Трухин.
Добавим, съемки седьмого сезона сериала «Сваты»начнутся в январе-феврале 2020 года. Планируется отснять несколько зимних сцен
и сделать паузу. Процесс создания возобновится летом.
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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 8 Янв 2020 в 12:29 PST Материал дополняется
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