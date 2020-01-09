Звезда кино появится в новом сезоне «Сватов»

В седьмом сезоне ситкома появится детский персонаж. Точнее в

новых сериях покажут героиню Валентину Будько в школьном возрасте.

Роль маленькой Вали досталась юной Марии Тарасовой –

восходящей звезде украинского кинематографа. Актриса, которой всего 12 лет, уже

успела сыграть почти в тридцати фильмах, многие из них выходили на федеральных

каналах России и Украины. Об этом сообщает 53news со ссылкой на сайт

«Кино-Театр.ру».

Напомним, ранее стало известно, что в седьмом сезоне сериала

«Сваты» покажут молодого Ивана Будько. Его сыграет сын Федора Добронравова –

Виктор. Роль Валентины в девичестве досталась актрисе Дарье Рыбак. О том, покажут ли персонажа Ивана Будько в школьном

возрасте, пока неизвестно.

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Публикация от СВАТЫ (@svati_official) 20 Ноя 2019 в 2:38 PST

Также сценаристы ситкома ввели нового персонажа, которого

ранее не было в проекте. Им станет «Палыч» – директор сельского

клуба. По задумке создателей сериала «Сваты», герой появится на

свадьбе Жени Ковалевой и американца Джека. Роль «Палыча» исполнит звезда

сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Ивановы-Ивановы» актер

Михаил Трухин.

Добавим, съемки седьмого сезона сериала «Сваты»начнутся в январе-феврале 2020 года. Планируется отснять несколько зимних сцен

и сделать паузу. Процесс создания возобновится летом.

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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 8 Янв 2020 в 12:29 PST Материал дополняется