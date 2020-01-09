«Мам, поцелуй меня в пупик». Сын Собчак обратился к ней

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram ролик со своим сыном Платон, в котором мальчик приближается к камере с поднятым вверх джемпером и оголенным животом.
«Мам, поцелуй меня в пупик», – говорит он.
«Неожиданное желание сына – закон! Или «ребенок к встрече с Путиным готов!». – написала Собчак.
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Неожиданное желание сына-закон!))) или «ребенок к встрече с Путиным готов!»
Отец ребенка – российский актер Максим Виторган.
С Виторганом Собчак жила в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года.
7 марта 2019 года пара объявила о расставании. Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 8 Янв 2020 в 12:29 PST Материал дополняется
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