Ученые: Контакт с собакой в детстве снижает риск развития шизофрении

Американские исследователи выяснили, что присутствие собаки в жизни ребенка до 3-х лет снижает риск развития шизофрении. Исследование проводилось научными сотрудниками Johns Hopkins University.

Специалистами было установлено благотворное влияние животных на состояние психики детей в семьях, где жили собаки. Как оказалось, вероятность шизофрении снижается в таком случае на 24%. Согласно данным международной ассоциации психиатров, около 500 миллионов людей во всем мире поражены психическими расстройствами. Эндогенные заболевания шизофренического спектра наблюдаются в среднем у 1% населения. Это означает, что из каждых 100 человек один либо уже болен, либо заболеет в будущем.

Болезнь начинается, как правило, в молодом возрасте, но может иногда развиться в детстве. Пик заболеваемости приходится на подростковый и юношеский возраст от 15 до 25 лет. Ученые выяснили, что первые 13 лет жизни рядом с четвероногим другом могут предотвратить возникновение тяжелого недуга, связанного со значительным экономическим ущербом, который возникает из-за социально-трудовой дезадаптации и инвалидизации части этих больных.

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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 8 Янв 2020 в 12:29 PST Материал дополняется