Названа стоимость проектирования «российского» Ан-124 «Руслан»

Стоимость разработки технического проекта модернизации сверхтяжелого транспортника Ан-124 «Руслан» превысит 1 млрд рублей, говорится в материалах системы «СПАРК-маркетинг».

По данным «СПАРКа», в течение 2019 года «Ильюшин» заключил около 15 контрактов на выполнение составных частей опытно-конструкторских работ (ОКР) для создания модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М, передает «Интерфакс».

Отмечается, что основной контракт на создание технического проекта Ан-124-100М стоимостью порядка 830 млн рублей был заключен «Ильюшиным» с «Экспериментальным машиностроительным заводом (ЭМЗ) имени Мясищева». Сроки выполнения проектных работ – конец 2020 года.

Стоимость всех договоров на разработку конструкторской документации для самолета и его агрегатов превышает 1 млрд рублей.

В 2018 году сообщалось, что переоборудование строевого «Руслана» в облик Ан-124-100М на «Авиастар-СП» в Ульяновске и проведение испытаний самолета обойдется в 3,5 млрд рублей. Данные работы планировалось завершить к 2022 году.

В техническом задании указывается, что летно-технические характеристики модернизированного Ан-124, скорость и высота полета, а также геометрические размеры останутся прежними, однако срок службы «Руслана» увеличится до 50-60 лет.

Для этого также необходимо будет разработать программу поддержания летной годности самолетов, прослуживших более 45 лет.

Также Ан-124-100М получит новое бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО), в том числе прицельно-навигационный пилотажный комплекс, бортовой комплекс связи, бортовую информационную систему.

Модернизации подлежат и десантно-транспортное оборудование, система электроснабжения, светотехническое, кислородное, бытовое оборудование и рабочие места членов экипажа.

Дополнительно на самолете установят бортовой комплекс обороны, предназначенный «для индивидуальной защиты самолета от поражения переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) с оптико-электронными и радиолокационными головками самонаведения ракет».

Указывается, что на модернизированном Ан-124 должно быть заменено устаревшее, не выпускаемое и импортное оборудование. Однако двигатель останется прежним – украинский Д-18Т.

Разработавшее Ан-124 «Руслан» украинское КБ «Антонов» неоднократно заявляло, что только оно имеет авторские права на самолет и является держателем всей технической документации. В компании считают, что российская сторона должна отказаться от использования марки «Ан» и дать модернизированной машине другое название.

Напомним, в ноябре сообщалось, что в ЦАГИ создали аэродинамическую модель тяжелого самолета «Слон» на замену Ан-124.

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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 8 Янв 2020 в 12:29 PST Материал дополняется