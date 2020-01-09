Опровергнут один из основных мифов об ожирении

Ученые в США выяснили, что на развитие ожирения в большей степени влияет образ жизни человека, а не генетическая предрасположенность. Соответствующие данные были опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

Сотрудники Мичиганского университета и исследовательского центра при госпитале Массачусетса проанализировали данные 2,5 тыс. американцев, которые в течение 25 лет участвовали в исследовании о причинах возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые отслеживали изменения индекса массы тела и, используя математические модели, оценивали риск развития ожирения для каждого участника на основе их ДНК, передает РИА «Новости».

В итоге они выяснили, что факторы окружающей среды (в том числе социальные) определяют риск ожирения на 80%, а генетика – только на 13,6%. При этом ученые уточнили, что есть и исключения. К ним они отнесли людей с редкими наследственными причинами болезни.

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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 8 Янв 2020 в 12:29 PST Материал дополняется