Опровергнут один из основных мифов об ожирении

09.01.2020, 10:30, Новости дня

Ученые в США выяснили, что на развитие ожирения в большей степени влияет образ жизни человека, а не генетическая предрасположенность. Соответствующие данные были опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

Сотрудники Мичиганского университета и исследовательского центра при госпитале Массачусетса проанализировали данные 2,5 тыс. американцев, которые в течение 25 лет участвовали в исследовании о причинах возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые отслеживали изменения индекса массы тела и, используя математические модели, оценивали риск развития ожирения для каждого участника на основе их ДНК, передает РИА «Новости».

В итоге они выяснили, что факторы окружающей среды (в том числе социальные) определяют риск ожирения на 80%, а генетика – только на 13,6%. При этом ученые уточнили, что есть и исключения. К ним они отнесли людей с редкими наследственными причинами болезни.

Ранее сообщалось, сколько школьников в РФ питаются фастфудом.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 8 Янв 2020 в 12:29 PST Материал дополняется

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика