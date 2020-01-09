Татьяна Навка с 5-летней дочерью Надеждой улетела «на заслуженный отдых»

09.01.2020, 10:30, Разное

Российская фигуристка, олимпийский чемпион в парных танцах на льду Татьяна Навка на странице в Instagram опубликовала новые фото с 5-летней дочерью Надеждой, сделанные на борту самолёта. Супруга Дмитрия Пескова отметила, что они улетают «на заслуженный отдых», так как все праздники отработали в ледовом шоу.
Татьяна Навка с коллегами и маленькой Надеждой большую часть зимних каникул посвятила усиленной работе, участвуя в шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», которое зрители могли увидеть на арене «Мегаспорта». Теперь же фигуристка решила устроить себе и дочери отдых, отметив, что они его заслужили, а поездке особенно обрадовалась малышка. Навка называет Надежду «ангелом», констатируя, что очень гордится талантом и работоспособностью девочки, трудившейся практически наравне со взрослыми.

Кстати, Татьяна Навка в публикации так и не сообщила, где именно запланирован отдых, поэтому часть подписчиков интересуется, в какую страну улетает фигуристка с дочерью. Другие фолловеры желают семье удачного путешествия, ярких эмоций и только положительных впечатлений от отпуска.



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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 8 Янв 2020 в 12:29 PST Материал дополняется

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