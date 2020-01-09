Мнение: Баба правильно говорит

Мне редко, кто нравится — тем более, женщины, но сегодня я покажу вам одну такую. Это — Санна Марин, 34-летняя премьер-министр Финляндии, которая стала самым молодым руководителем страны — женщиной.

Это у нас считают, что баба — дура. В реальности же, в нормальных странах, женщина — человек.



Фото: Соцсети

Чего это я вдруг о Финляндии вспомнила? Сейчас объясню, поймёте.

Пока наша страна пытается выйти из праздничного запоя, прекрасная новость пришла из Финляндии.

Премьер-министр страны Санна Марин предложила сократить рабочую неделю до четырёх дней:

«Люди заслуживают того, чтобы проводить больше времени со своими семьями, любимыми, заниматься досугом и другими аспектами жизни».

То есть, финны настолько хорошо работают, что за 4 дня способны обеспечить себе один из высочайших уровней жизни. А всё остальное время тратить на действительно важные вещи: семью, близких, любимых, детей.

В конце концов, уехать на три дня куда-нибудь, а потом выйти на работу и чем-то полезным заняться.

Я люблю задавать окружающим меня людям вопросы. Я часто спрашиваю, что бы ты делала, если бы вопрос денег у тебя не стоял?

И вы знаете, когда людей разводишь на откровенность, многие отвечают: жрала бы, трахалась, спала и снова жрала.

Нет, в правде нет ничего постыдного. Наверное, это тоже можно: спать, жрать и трахаться. Но несколько человек, которых я прямо зауважала, ответили, что, если бы не работа, посвящали бы время семье.

Подумайте, когда вы умрёте, что останется после вас? Человек может остаться в памяти близких, а сам — при жизни! — тратить время не на всякую ерунду, а на тех, кто дорог.

Конечно, мы не в Финляндии, и в нашей стране невозможно сократить рабочую неделю так, чтобы не пострадала и без того позорная зарплата людей. Именно поэтому я всегда говорю: нужны деньги. Чтобы жить правильно, быть человеком, а не торчать круглыми сутками на работе.

Сумма для этого, конечно, нужна большая. Такая, чтобы даже не думать, как бы их приумножить. Миллион евро создаст лишь проблемы: куда бы вложить их, где бы приумножить, и это отравит жизнь.

В Powerball США разыгрывается 277 миллионов долларов. Это как раз та самая сумма, с которой можно больше ни о чём в жизни не париться.

Не тратить время на инвестиции, на опостылевший офис. Не забивать себе голову, как бы дожить до получки или прожить на пенсию.

И жить, как сказала Санна Марин, ради семьи, вместе с близкими, и заниматься любимым делом — не ради прибыли, а в удовольствие!

Это — единственный шанс прожить жизнь хорошо. Поверьте мне, я знаю, о чём говорю.

Когда вы возьмёте джекпот в 277 миллионов долларов, представители Onlinebooths организуют его получение. И — всё. У вас появится выбор — жрать-трахаться или всё-таки жить ради своих любимых.

Какой бы вариант выбрали вы? Завели бы гарем и повара или посвятили бы себя своим близким?

Источник: Лена Миро

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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 8 Янв 2020 в 12:29 PST Материал дополняется