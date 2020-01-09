Ученые рассказали о способе продлить жизнь на 10 лет

Учёные из Гарвардского университета рассказали о простых способах продлить жизнь на 10 лет. Для этого достаточно отказаться от курения и алкоголя, а также придерживаться здорового питания и умеренных физических нагрузок.

Такие простые правила помогут существенно продлить жизнь и избавить от ряда заболеваний, связанных с преклонным возрастом. Об этом свидетельствует эксперимент, длившийся 20 лет. В начале учёные отобрали более 100 человек в возрасте 50 лет без каких-либо серьёзных заболеваний. За всеми ними следили в течение всего времени, а респондентов поделили на группы. Дольше всех прожила группа, в которой ни один из участников не употреблял спиртного и не курил. При этом мужчины и женщины придерживались здорового питания и регулярно занимались спортом. В среднем респонденты доживали до 84 лет без каких-либо нарушений.

Участники из других групп, где один из параметров здорового образа жизни регулярно нарушался, демонстрировали куда менее впечатляющие результаты. Женщины и мужчины, как правило, редко доживали до 75 лет без осложнений. Чаще всего у них развивались диабет второго типа, рак или болезни сердечно-сосудистой системы. Таким образом, отказ от спиртного и курения в паре с физическими нагрузками и здоровой пищей помогут прожить минимум на 10 лет больше.

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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 8 Янв 2020 в 12:29 PST Материал дополняется