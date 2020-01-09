«Турецкий поток» — южная часть газовых «клещей» России

Ввод в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» означает, что в скором времени российский газ пойдёт в Европу в обход Украины. Как пишет «СТРАНА», после запуска «Северного потока — 2», который обязательно достроят несмотря на санкции, Украина может в теории вообще остаться без транзита газа.



Reuters

Россия, Сербия, Болгария и Турция запустили газопровод «Турецкий поток», который будет снабжать газом как саму Турцию, так и в перспективе — юго-восток Евросоюза. Как пишет «СТРАНА», данный газопровод — это южная часть газовых «клещей» России, которые обходят Украину.

Турецкий поток позволит снабжать газом страны, до которых не достают «рукава» «Северного потока — 2»: Италию, Австрию, Словакию, Болгарию, Румынию и другие. В итоге после окончания работ на этом направлении, а также ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» Украина может в теории вообще остаться без транзита газа.

Данный процесс не без сложностей, но идёт: «Северный поток — 2», несмотря на санкции, почти готов, и в течение ближайшего года или двух лет его точно достроят. А «Турецкий» уже заработал, поэтому это вопрос относительно близкого времени, когда российский газ пойдёт в ЕС с юга и севера.

Однако, продолжает издание, Украина уже имеет с Россией контракт на поставку газа на пятилетний срок, но для Киева этот договор может стать последним, поскольку за время его действия оба газопровода заработают в полную силу. Спасти украинский транзит может разве что увеличение потребления в Европе российского газа или газа из других стран, который идёт через Россию.

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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 8 Янв 2020 в 12:29 PST Материал дополняется