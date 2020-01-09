«Гарант стабильности» приносит на Ближний Восток одни потрясения

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани может подтолкнуть Ближний Восток к конфликту после периода поиска дипломатических путей разрешения разногласий, пишет бывший глава вашингтонского Национального ирано-американского совета Трита Парси на страницах Foreign Policy. В очередной раз США вмешиваются в регион и лишь способствуют распространению хаоса.



Reuters

На протяжении более 10 лет США придерживаются принципа, что без их вмешательства Ближний Восток погрузится в хаос или, что ещё хуже, Иран воскресит Персидскую империю и поглотит весь регион. Однако, как отмечает бывший глава вашингтонского Национального ирано-американского совета Трита Парси на страницах Foreign Policy, на деле Вашингтон скорее препятствует стабильности в регионе, чем оказывается её гарантом.

В частности, решение президента Дональда Трампа не вступать в войну с Ираном после серии прошлогодних нападений страны на Саудовскую Аравию и заявление о намерении вывести войска из региона не способствовали распространению хаоса или завоевательных настроений.

По мнению Парси, напротив, это привело к зарождению региональной дипломатии и поиску региональными субъектами возможностей самостоятельно разрешать конфликты мирным путём.

В частности, покровительство Соединённых Штатов позволило Саудовской Аравии «пропагандировать терроризм и дестабилизирующую деятельность в регионе», что, в свою очередь, вызвало дальнейшую реакцию Ирана.

При этом в отсутствие американской поддержки королевство активизировало прямые переговоры с хуситами в Йемене, чтобы ослабить напряжённость в отношениях с поддерживающим их Ираном. Кроме того, Саудовская Аравия пошла по пути сближения с Катаром.

Автор статьи не отрицает, что некоторые из этих мер могли быть скорее тактическими, чем стратегическими. Вероятно, Саудовская Аравия уменьшила напряжённость в отношениях с Катаром и хуситами, чтобы лучше подготовиться к конфронтации с Тегераном в будущем или для того, чтобы реабилитироваться в глазах международного сообщества после убийства журналиста Тhe Washington Post Джамаля Хашукджи.

Тем не менее ещё до того, как подобная дипломатия смогла получить своё развитие, убийство иранского генерала Касема Сулеймани вновь подтолкнуло регион к конфликту, и первые признаки дипломатического прогресса, достигнутого в предыдущие месяцы, исчезли.

Парси опасается, что Иран придёт к выводу, что Саудовская Аравия и ОАЭ вступили в сговор с США с целью устранить одного из наиболее значимых военных деятелей страны и, как следствие, не только положить конец дипломатии, но и отомстить за смерть Сулеймани. По его мнению, это лишь один из ряда случаев, когда действия Вашингтона в регионе принесли «больше потрясений, нежели стабильности».

Кроме того, союзники США в регионе могут истолковать последние события в качестве «лицензии на возобновление безрассудств», таких как похищение ливанского премьер-министра Саада Харири в 2017 году и убийство Хашукджи в 2018 году.

«Иными словами, как и прежде, похоже, что погружение Ближнего Востока в хаос более вероятно с Соединёнными Штатами, чем без них», — пишет Трита Парси в своей статье для Foreign Policy.

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