Скандалы: Михаил Дегтярев не отличил хоккейный финал 2011 года от 2020-ого

Глава комитета по физической культуре и спорту и член правления ФХР поздравил молодежную сборную России по хоккею с золотом ЧМ, посмотрев не тот матч по телевизору

Мы уже писали, что вечером 5 января российские зрители одновременно смотрели два матча нашей молодежки: реальный финал МЧМ-2020 по Первому и финал МЧМ-2011 по «Матч ТВ». Многие, не заметив подвоха, всерьез посчитали, что Россия в этом году взяла золото, совершив удивительный камбэк с голами Панарина и Тарасенко. Среди зрителей «Матча» был и Михаил Дегтярев – депутат Госдумы от ЛДПР.

В своем фэйсбуке он написал: «Поздравим хоккейную молодежку с золотом чемпионата мира! Настоящая «Красная машина», новая сборка!!! Молодцы!! Русский характер!».

Позже он удалил пост и написал новый – Дегтярев объяснил ошибку тем, что смотрел матч без звука.

«Спасибо Матч-ТВ за повтор отличного финального матча МЧМ 2011 года. Смотрел без звука, даже успел порадоваться победе, правда очень недолго.

Фамилии хоккеистов, футболистов, легкоатлетов, пловцов, баскетболистов, волейболистов, гандболистов и все остальные мужские, женские и молодежные сборные буду учить. Обещаю!».

В его ошибке не было бы ничего удивительного, но дело в том, что Михаил – председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Также он член совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Но самое интересное, что в апреле 2018-го он вошел в состав правления Федерации хоккея России – и при этом не может отличить нынешних звезд НХЛ от молодежки-2020.

Дегтяреву 38 лет, он сам занимался спортом и даже привлекался в юношескую сборную России по фехтованию, но завершил карьеру из-за аппендицита.

В политике – больше 10 лет, и за это время успел прославиться совсем не спортивными идеями. Вот некоторые из его предложений:

• запретить хранение и оборот доллара на территории России;

• перекрасить Кремль в белый цвет;

• ввести женщинам выходные во время критических дней;

• запретить донорство гомосексуалистам;

• ввести официальный праздник – День трезвости;

• запретить иностранному бизнесу использовать бренд «водка».

В октябре 2016-го он стал председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Сам Дегтярев в интервью Sports.ru объяснял это назначение так:

«Большие руководители заключили пакетное соглашение по распределению постов между фракциями. А уже внутри фракции руководство приняло решение передать эту тему мне. Так как бэкграунд позволяет – я президент Самарской федерации фехтования, лично занимался им всю свою юность, мастер спорта – пост передали мне. «Туризм» появился за месяц до того, как президент принял решение объединить эту тематику под кураторство одного вице-премьера. Появился, потому что это витало в воздухе: спорт, туризм и молодежная политика – это элементы мягкой силы нашей страны. Туризм лечит русофобию: те, кто сюда приезжают, уезжают влюбленными в нашу страну. Ну а спортсмены, во-первых, наша гордость, во-вторых, эффективно занимаются народной дипломатией».

Комитет изучает законопроекты на соответствующую тематику и решает, пропускать их в Госдуму или отклонять. Михаил Дегтярев как председатель ведет заседания и определяет порядок рассмотрения проектов.

За последний год они приняли 16 изменений в законопроекты, подписанные президентом. Среди них:

• о совершенствования деятельности фитнес-центров;

• о государственной аккредитации общероссийских и региональных спортивных федераций;

• об обеспечения комплексной безопасности в период проведения международных спортивных мероприятий;

• об основах туристской деятельности в Российской Федерации;

• о регулирования спорта высших достижений и профессионального спорта.

У Михаила Дегтярева были большие планы на будущее. В интервью Юрию Дудю в ноябре 2016-го он заявил о возвращении в большой спорт:

«Конечная цель? Кстати, тоже стать олимпийским чемпионом по фехтованию. После нового года собираюсь заниматься. И в 40, и в 50 лет становятся чемпионами. Но самое главное – я готовлюсь к полету в космос. В 2021 году намечен мой полет, уже программа утверждена. Предприятие «Космокурс», я буду одним из испытателей».

Антон Руднев

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