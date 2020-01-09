Оператор ГТС Украины заявил о выходе транзита газа на запланированные объемы

Глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон сообщил о выполнении заявки на транзит газа в полном объеме и постепенном выходе на запланированные объемы транзита.

«Постепенно выходим на запланированные объемы транзита – за 8 января транзит превысил 100 млн кубометров в сутки. Заявки на транзит выполняются в полном объеме», – написал Макогон в Facebook.

Ранее Макогон сообщал, что компания получает оплату за транзит газа в полном объеме из расчета 178 млн кубометров в сутки, несмотря на временное снижение транзита до 35-45 млн.

Газета ВЗГЛЯД писала, с чем связано падение объемов газа.

Напомним, 30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа через Украину. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Согласно сделке, продолжение транзита должно начаться с 1 января.

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