Мать фигуриста Дениса Тена пожаловалась на полицейских

Мать погибшего в июле 2018 года известного казахстанского фигуриста Дениса Тена Оксана подала жалобу на сотрудников полиции, которые находились на месте преступления, сообщили СМИ.

Как передает информационное агентство «Тенгриньюз», Оксана Тен подала заявление на полицейских по ч. 2 ст. 371 Уголовного кодекса Казахстана («Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия») в августе 2018 года. Расследование поручили департаменту национального бюро по противодействию коррупции по городу Алма-Ате, но в марте прошлого года было вынесено постановление о прекращении уголовного дела.

«Мы обратились с жалобой по поводу незаконного прекращения уголовного дела антикоррупционной службой в отношении двух полицейских, которые были на месте происшествия, где погиб Денис Тен. Дело по ним было возбуждено, но позже прекращено. Мы обжаловали решение прокурора. Мы требуем, чтобы суд отменил постановление прокурора. Хотим, чтобы было проведено дополнительное расследование, а Оксану Тен признали потерпевшей», – передает ТАСС слова адвоката Нурлана Сихимбаева.

По информации агентства, 10 января в специализированном межрайонном следственном суде Алма-Аты запланированы закрытые слушания.

По версии представителей матери фигуриста, инспекторы полиции, оказавшиеся на месте инцидента, могли предотвратить несчастный случай.

«Согласно п. 1 ст. 19 закона об органах внутренних дел, на сотрудников полиции возложено не только пресечение правонарушений, но и оказание первой помощи. Медицинскую помощь стала оказывать какая-то девушка, только она могла и не иметь медицинской подготовки, а полицейские должны уметь оказывать помощь. Когда же по сигналу тревоги прибыли патрульные, полицейский дает им совершенно другое направление, хотя он видел в какую сторону побежали преступники», – сообщил адвокат.

Казахстанский фигурист, призер Олимпийских игр Денис Тен погиб в июле 2018 года. Он застал неизвестных за кражей зеркал своего автомобиля. В ходе потасовки 25-летний фигурист был ранен ножом и потерял около трех литров крови. Врачи не сумели спасти ему жизнь.

Напомним, 17 января 2019 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова к 18 годам колонии за убийство казахстанского фигуриста Дениса Тена.

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