Разъяренный Александр Овечкин отлупил двух американских хоккеистов

Участником потасовки стал левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Он столкнулся сразу с двумя соперниками -защитником «Филадельфии» Трэвисом Санхаймом и нападающим Трэвисом Конечны. Конечно, в Сети тут же появилась запись их драки.

К сожалению, рукоприкладство негативно отразилось на Овечкине. Из его показателя полезности вычли два очка. При этом результативными действиями Александр не отличился.

Отметим, в этой игре победу одержала команда «Филадельфия Флайерз» со счетом 3:2. Это их первая победа после четырех поражений, сообщает телеканал «360».

Ovechkin casually taking on both Konecny and Sanheim by himself.

Sanheim is actually pretty big—TK is 230lbs of spite and vinegar ziploced into one smol fighty boy—but they're still just. Not a match for Ovi. Caps' captain is big & big mad. ��‍♀️ pic.twitter.com/FRf3eBhfSG

— b. (@youripides) 9 января 2020 г.

