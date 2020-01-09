Снова девочка: Кравец ради любимого решилась на интимную пластику

Кравец признается, что невинности лишилась довольно поздно –

в университете. С тех пор прошло двадцать лет, Алена успела родить. Понятно,

что за этот время цветок ее лотоса немного подувял, врата жизни поистрепались,

долина радости примялась. И Алена, как перфекционист по природе, решилась немного

обмануть время.

«Вначале я хотела сделать абиопластику, во время

которой хирург просто иссекает лишние ткани и ушивает губы, формируя

эстетичную и комфортную форму, – призналась Алена. – Пластика малых

половых губ очень популярна среди дам, достигших 30-летнего возраста

или рожавших».

Но хирург, осмотрев прелести Кравец, предложил ей сделать модную среди звезд гименопластику. Это ушивание половых губ так, что даже опытный гинеколог не

сможет понять, что перед ним не девочка. «Я решилась на ушивание

девственной плевы, чтобы снова испытать радость первой ночи, чтобы подарить

себя любимому без остатка, чтобы он в полной мере мог почувствовать себя

желанным и любимым», – пояснила Алена Кравец.

Для операции она выбрала элитную клинику. И за

восстановление девственности выложит 80 тысяч рублей. Можно было бы найти вариант подешевле и попроще, когда вульва стягивается тонкой хирургической

леской, и мужчина испытывает удовольствие от преграды вовремя проникновения. Но

Алена Кравец решила подойти к делу более серьезно.

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Публикация от Алёна Кравец�� (@kravetsalena) 30 Дек 2019 в 10:34 PST

Хирург будет использовать для

работы ткани слизистой оболочки преддверия вагины. При разрыве подобной

искусственной мембраны будет чувствоваться и боль, будет и обильное

кровотечение. Ведь невинность восстановится практически в первозданном виде. И

тогда любимый снова сможет прошептать Алене на ушко: «Я люблю твои губы

алые – большие и малые».

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