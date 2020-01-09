Индекс РТС обновил семилетний максимум

09.01.2020, 10:12, Новости дня

Индекс Мосбиржи, умеренно снижавшийся в четверг утром, к 10.27 мск вышел в плюс и вырос на 0,05% – до 3111 пунктов, индекс РТС к этому времени поднялся на 0,8% – до 1602 пунктов.

Ранее в четверг индекс РТС на фоне роста нефтяных котировок обновил максимум с февраля 2013 года, поднявшись до 1602,22 пункта, передает РИА «Новости».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Сейчас знаменитость отдыхает на французском курорте Шамони-Мон-Блан, фотографиями и видео с которого охотно делится с фанатами. В этот раз она показала, как вместе со своей приятельницей нежится в горячих термальных источниках под открытым небом. Девушки радовались, снимали друг друга, любовались видами заснеженных вершин и стоящими рядом молодыми людьми. В свою очередь же подписчики Анфисы наслаждались ее сексуальным […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика