Индекс РТС обновил семилетний максимум

Индекс Мосбиржи, умеренно снижавшийся в четверг утром, к 10.27 мск вышел в плюс и вырос на 0,05% – до 3111 пунктов, индекс РТС к этому времени поднялся на 0,8% – до 1602 пунктов.
Ранее в четверг индекс РТС на фоне роста нефтяных котировок обновил максимум с февраля 2013 года, поднявшись до 1602,22 пункта, передает РИА «Новости».
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