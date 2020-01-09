Илон Маск станет отцом в шестой раз: его девушка Grimes беременна

48-летний миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и его девушка – 31-летняя певица Grimes – ожидают появления на свет своего первого общего ребенка. Об этом артистка заявила в Instagram, причем, довольно необычным способом: она опубликовала фото, на котором позирует топлес, а ее живот украшает изображение ребенка.

Беременная GrimesКликните на фото для просмотра галереиПозднее это фото было удалено – видимо, в связи с Instagram-цензурой, но Grimes успела оставить комментарий о том, что беременность – «очень дикое и воинственное состояние бытия». Отец будущего ребенка, Илон Маск, от комментариев пока воздержался. Если для певицы ребенок станет первым, то для него – шестым: первая супруга бизнесмена, канадская писательница Джастин Маск, родила от Илона пятерых сыновей – Дамиана, Ксавьера, Кайя, Гриффина и Саксона. Спустя 8 лет брака семья распалась. В 2010-м Маск женился на 23-летней актрисе Талуле Райли. Они прожили в браке два года, после чего развелись, а в 2013 году… снова поженились – на этот раз брак продлился 3 года. В ноябре 2016 года Маск развелся с Райли.

Grimes и Илон Маск

Впервые об отношениях Илона Маска и Grimes заговорили в 2018 году, после того как они вместе вышли на красную дорожку бала Met Gala в Нью-Йорке. После моделей и актрис мало кто ожидал увидеть в богатой любовной биографии миллиардера украинско-французскую певицу довольно неформального вида. Впрочем, инсайдеры настойчиво утверждали: отношения между ними развиваются настоящие. Осенью 2018 года Grimes была замечена на прогулке с детьми Маска.

Grimes c сыновьями Илона Маска

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