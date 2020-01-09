Сенсационное заявление: принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий

09.01.2020, 10:06, Разное

Герцог и герцогиня Сассекские — принц Гарри и Меган Маркл — умеют удивлять: так, вернувшись из Канады они ошарашили публику, заявив о своем решении отказаться от полномочий «старших» членов королевской семьи. Об этом пара сообщила в своем официальном Instagram-аккаунте.

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Мы намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву Елизавету II,— говорится в заявлении. Гарри и Меган не только отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и начинают зарабатывать самостоятельно, но и концентрируются на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и США:

Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с признательностью к королевским традициям, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе жизни, включая запуск нашей новой благотворительной организации.

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Как пишет BBC, супруги не сообщали о своем решении королеве Елизавете II другим членам семьи, чем «разочаровали» Букингемский дворец. Но ранее в резиденции британских монархов заявляли, что были в курсе планов принца и его супруги. «Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложный вопрос», — указали в Букингемском дворце.

Принц Гарри и Меган Маркл, принц Уильям и Кейт МиддлтонКликните на фото для просмотра галереи



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