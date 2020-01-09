Поправилась на 20 кг: родившая Порошина наплевала на свою красоту

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Последнее: Не секрет, что после затяжного отдыха очень тяжело бывает проснуться по будильнику рано утром, выбраться из теплой мягкой постели и пойти на работу. Врач-сомнолог рассказал, что существуют методы, которые позволяют в сжатые сроки восстановить режим сна. «Надо придерживаться своего рабочего графика – вставать и ложиться примерно в одно и то же время, плюс полчаса, на […]
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