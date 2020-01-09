Автоновости: Для автомобилистов установят новый большой штраф до 5 500 рублей

В Госдуму внесен проект изменений в КоАП, который устанавливает размеры ответственности для любителей проскочить «зайцем» через терминалы оплаты. Известно также, как будет реализована система взимания новых штрафов. Любопытно, что законопроект оставляет для «зайцев» и лазейку.

За "неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автодорогам" придется заплатить 2 500 рублей (для грузовиков и автобусов штраф составит 5 500 рублей). Как уточняет "Коммерсант", обязанность по вынесению постановлений будет возложена на Ространснадзор, а вычислять "зайцев" планируется при помощи камер автоматической фиксации.

Вот какие изменения ждут водителей в 2020 году!

Соответственно, штрафы будут присылаться не водителям, а собственникам автомобилей. Интересно, что законопроект предполагает и возможность избежать оплаты штрафа: для этого в течение 60 дней необходимо все же внести те средства, которые "заяц" сэкономил. Правда, какой для этого будет использоваться механизм, пока не уточняется.

Зато известно, что новый штраф вводится в первую очередь для того, чтобы у операторов платных дорог появилась возможность перейти на систему "свободный поток" (free-flow) – бесконтактный способ оплаты, не требующий остановок перед терминалами и шлагбаумами. В правительстве считают, что отказ от строительства терминалов позволит сэкономить немало средств и может даже привести к снижению тарифов.

Первой платной трассой, где не будет таких терминалов, должна стать Центральная кольцевая автомобильная дорога в Подмосковье: ее северный участок между Ленинградским и Горьковским шоссе планируется запустить в действие летом нынешнего года.

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