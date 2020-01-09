«Слава тебе, Господи»: ведущий удивил словами о гибели 176 человек

Крушение пассажирского самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» в небе над Ираном утром 8 января стало большим ударом для всего мира. На борту лайнера находились 167 пассажиров и девять членов экипажа – все они погибли.

Однако даже такой страшный итог катастрофы не смог лишить оптимизма ведущего украинского национального радио Богдана Буткевича. «Поступила очень хорошая информация о том, что, слава тебе, Господи, абсолютное большинство людей на борту этого самолета не были украинцами», – цитирует «Царьград» украинского журналиста.

Как отмечает издание, это не первое сомнительное заявление Богдана Буткевича. Еще в 2014 году он, во время интервью «Громадьске ТВ», заявил: «Нужно убить 1,5 миллиона жителей Донбасса».

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