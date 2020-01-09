Болт пробил насквозь: на Украине чиновницу подстрелили из арбалета

В украинском городе Борисполь сотрудницу управления образования Нину Ковадло ранили в руку из арбалета. Вопиющую историю поведал секретарь горсовета Ярослав Годунок на своей странице в Facebook.

Годунок рассказал, что выпущенный из арбалета болт пробил Ковадло насквозь ладонь и врезался в автомобиль. «Выстрел этого изверга реально мог быть смертельным, связался с врачами, состояние стабильное, с ней все более менее, кровь предварительно сдавать не нужно», – цитирует автора поста телеканал «360». В данный момент ведутся поиски стрелка.

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