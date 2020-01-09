Кошка на массажере восхитила соцсети

В Сети набирает популярность видео с кошкой Китти, которая организовала себе спа-салон, забравшись на массажер для ног.
Ролик опубликован в Instagram.
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Ранее в Сети появилось видео с золотистым ретривером, который подружился с маленьким рыжим котенком.
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