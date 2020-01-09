Кошка на массажере восхитила соцсети

В Сети набирает популярность видео с кошкой Китти, которая организовала себе спа-салон, забравшись на массажер для ног.

Ролик опубликован в Instagram.

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Публикация от(@kote218) 1 Июл 2019 в 9:41 PDT

Ранее в Сети появилось видео с золотистым ретривером, который подружился с маленьким рыжим котенком.

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