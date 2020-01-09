Омская школьница забила молотком заставшую ее с любовником мать

СК по Омской области возбудил уголовное дело по факту смерти женщины, которую молотком забила собственная дочь, сообщили в ведомстве.
«По версии следствия, в Омске в ночь на 31 декабря 2019 года между женщиной, ее 15-летней дочерью и 18-летним юношей произошел конфликт. В результате молодой человек нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу. Потерпевшей удалось позвонить подруге, которая вызвала скорую помощь, но в больнице женщина скончалась», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Проводятся следственные действия, направленные на проверку показаний обвиняемых и установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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