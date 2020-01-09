Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от полномочий членов королевской семьи

Внук правящего монарха Великобритании Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение отказаться от полномочий членов королевской семьи. Сообщение об этом чета герцогов Сассекских обнародовала в своём официальном Instagram-аккаунте.

В публикации говорится о том, что супруги длительное время обсуждали возможность сложения полномочий, возлагаемых на членов монаршей семьи. Герцоги Сассекские хотят иметь финансовую независимость, заниматься благотворительностью и больше времени уделять воспитанию подрастающего первенца. Также они отмечают, что продолжат оказывать необходимую поддержку Елизавете II и не прекратят общение с остальными членами семьи. Принц Гарри с супругой по-прежнему будут выполнять долг перед Короной, живя в Соединённом Королевстве и Северной Америке, а «подробностями нового решительного шага» пообещали в дальнейшем делиться с подданными.

В завершении сообщения герцоги Сассекские выразили слова искренней благодарности всем за поддержку и понимание, отметив, что только из-за этого чувствуют себя готовыми к «корректировке» и не сомневаются в правильности принятого непростого решения.

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