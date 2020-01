Маркл и принц Гарри отреклись от королевской семьи

Поклонники Британского двора давно опасались, что экстравагантная супружеская пара, устав от строгих рамок королевского этикета, отречется от своих обязанностей. Ранее Меган Маркл и принц Гарри уже высказывали такое желание, и наконец решили осуществить его. Они заявили, что титулы им ни к чему и что они просто хотят вести спокойный образ жизни.

«После множества месяцев обсуждений и дискуссий, мы приняли решение в этом году принять для себя новую прогрессивную роль. Мы намерены сложить с себя полномочия «старших» членов королевской семьи и начать работать, чтобы стать финансово независимыми. Конечно же, мы продолжим поддерживать ее Величество Королеву. Именно с вашей поддержкой, особенно в последние несколько лет, мы чувствуем, что готовы к этим переменам», – обратились к своим поклонникам венценосные особы.

Кроме того, герцоги Сассекские подтвердили догадки фанатов о своем переезде. Они заявили, что теперь будут жить на две страны – Великобританию и Канаду. Принц Гарри и Меган Маркл намерены проводить в обоих государствах равное количество времени, что, по их мнению, должно благотворно сказаться на воспитании их сына. Родители уверены, что мальчик должен расти в спокойной обстановке.

«Все это предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на новых планах, включая запуск нашей новой благотворительной организации. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться подробностями переезда и благодарим вас за поддержку», – высказались герцоги в официальном инстаграм-аккаунте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 8 Янв 2020 в 10:33 PST

Впрочем, вероятно, что не все так однозначно. Как передает телеграмм-канал Dakr Cosmo, британский журналист Джонни Даймонд заявил, что при дворе о таком решении супружеской пары никто не знал. Новость о снятии королевских полномочий стала сюрпризом для Елизаветы II.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Когда именно очередной член российского премиального семейства Aurus станет серийным, пока достоверно неизвестно. Однако, судя по первой в истории «Коменданта» порции шпионских фото, работа над новинкой идет полным ходом – и внедорожник обещает стать поистине гигантским. Aurus Komendant фотошпионы увидели погруженным на автовоз в компании седана Senat и минивэна Arsenal, при этом в камуфляжную пленку […]