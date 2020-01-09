Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 11 копеек – до 61,36 рубля, курс евро поднялся на 14 копеек – до 68,19 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 65,62 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».





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