Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 11 копеек – до 61,36 рубля, курс евро поднялся на 14 копеек – до 68,19 рубля.
Стоимость нефти утром выросла до 65,62 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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