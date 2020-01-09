Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий

Принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская Меган, решили снять с себя полномочия высокопоставленных членов королевской семьи. Об этом они сообщили в Instagram.

Супруги заявили, что намерены стать финансово независимыми и открыть благотворительную организацию. Они также добавили, что планируют «сбалансировать время» между Великобританией и Северной Америкой, продолжая выполнять свой долг перед королевой.

«Би-би-си» сообщает, что другие члены королевской семьи не знали о решении пары до публичного заявления. По словам пресс-секретаря дворца, королевская семья была «разочарована».

В октябре 2019 года принц Гарри подал в суд на таблоиды The Sun и Daily Mirror, обвинив издания во взломе его телефона и прослушке голосовой почты. До этого Меган Маркл подала иск к газете Mail on Sunday за публикацию ее письма отцу Томасу Марклу. Публикация письма стала очередным витком затянувшегося скандала вокруг отношений Маркл с отцом, который не присутствовал на ее свадьбе. После этого принц опубликовал письмо, в котором объявил войну желтой прессе. «Я потерял маму и теперь наблюдаю, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил», — заявил он.

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