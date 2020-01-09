«У меня не было другого выхода». Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов написал открытое письмо

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в военной части в Забайкалье, написал письмо их родственникам. Письмо опубликовано во «ВКонтакте».

Как пишет издание 72.ru, отец Шамсутдинова подтвердил подлинность письма.

В письме Шамсутдинов выразил сожаление о случившемся, но отметил, что «у него не было другого выхода». Он просит прощения у родных и близких погибших. «…я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда (…) У меня не было другого выхода. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог», — написал он.

«Видимо сработал инстинкт самосохранения, только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я причинил людям и сломал свою жизнь», — рассказал он.

В октябре 2019 года Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев, убив 8 человек и ранив еще двоих.

Комиссия Минобороны, расследующая убийство, пришла к выводу, что у солдата, открывшего стрельбу, был «межличностный конфликт» с одним из офицеров. Комиссия тогда не подтвердила версию о неуставных взаимоотношениях, избиениях и другом физическом насилии. При этом к стрельбе могла привести «повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы».

Позже выяснилось, что над Шамсутдиновым издевались сослуживцы, об этом сказал его брат Риан. «Видимо, он попал в такой коллектив. Может быть, его в течение нескольких месяцев гнобили, преследовали, что-то ему говорили. Я сам служил, я понимаю, как это происходит», — говорил он. В комиссии Минобороны эту версию отрицали.

О том, как в армии покрывают издевательства над призывниками и убийства, читайте в материале «Выстрелил себе в голову дважды. И вытер автомат». Как в армии скрывают убийства и истязания солдат».

.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Когда именно очередной член российского премиального семейства Aurus станет серийным, пока достоверно неизвестно. Однако, судя по первой в истории «Коменданта» порции шпионских фото, работа над новинкой идет полным ходом – и внедорожник обещает стать поистине гигантским. Aurus Komendant фотошпионы увидели погруженным на автовоз в компании седана Senat и минивэна Arsenal, при этом в камуфляжную пленку […]