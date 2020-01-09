Мнение: Что ж ты фраер, сдал назад?

Проснувшись рано утром, я мысленно «возрадовался» за репутацию тех многочисленных «аналитиков» и «экспертов», которые влившись в многоголосый хор себе подобных, кричали о том, что «Иран не посмеет», и что раз правительство Ирана затеяло дипломатическую возню, дальше нот протеста и взаимных угроз дело не пойдет. Вспомнил и тех, кто цитировал заявления Трампа о немедленно каре, которая постигнет любого, кто осмелится посягнуть на жизнь и здоровье американских граждан. Для пущей убедительности они еще публиковали сравнительный анализ численности армии США и Ирана. Выглядело убедительно.

Но Иран посмел. И более того, сделал все красиво, нанеся удар по тем военным базам США, которые имели непосредственное отношение к атаке на иранского генерала, ровно через пять дней после его гибели. Ракетная атака транслировалась в сети Интернет, а пуски баллистических ракет сопровождались угрозами в адрес США. Угрозами красноречивыми, описывающими те события, которые непременно наступят, если американские военные решат ответить на ракетный обстрел. Наверное, за многие годы это первая атака на американские военные объекты, которая была предпринята не какой-либо группировкой, а государством, сообщившим при этом, что оно воспользовалась своим правом на самооборону, гарантированным статьей 51 Устава ООН. В воздухе повисла напряженная тишина.

Сам факт того, что американцы не были готовы к столь жесткому ответу со стороны Ирана, я осознал после того, как США начало замалчивать масштабы потерь. Все логично. Если не озвучивать потери и сообщить о том, что ракеты упали в пустыню, то можно на данную атаку и не отвечать. Но признание гибели даже одного американского солдата сразу отрежет все возможности для дипломатии и потребует от военной и политической элит США жестких решений. И пока одни источники говорили о 80 убитых американцах, а другие утверждали, что в результате атаки погибло 22 человека, американское командование предусмотрительно хранило молчание. Затем Дональд Трамп, в свойственной ему манере написал очередной идиотский твит в стиле «У нас все хорошо. У США самая сильная армия. Иран стрелял поролоновыми ракетами. На Рождество мне подарили розовый велосипед. Я люблю жвачку Хуба-буба». Но ждали от него совсем не этого, ждали официального обращения к нации, в котором Трамп бы поведал американцам о происходящем и пролил свет на перспективные планы американского руководства. Но он молчал как рыба об лед…

Параллельно с повисшей в Вашингтоне тишиной, на Ближнем Востоке начало творится что-то невообразимое. От США начали отказываться союзники. Турция пригрозила блокировкой базы Инджирлик, в случае, если американцы решат использовать ее для боевых действий против Ирана. По-тихому снялись с позиций немцы и словаки, который выдвинулись в сторону Кувейта, а руководство Евросоюза призвало Иран и США отказаться от дальнейшего применения силы. Более того, совершенно неожиданно начался вывод американских военных с территории Сирии. И все это происходило на фоне визита на Ближний Восток президента РФ, которого весьма радушно встречали как в Сирии, так и в Турции.

Трамп в это время названивал конгрессменам и нес какую-то околесицу о том, что ракетный удар по американским военным базам открывает более широкие перспективы для переговоров с Тегераном. Но уже к вечеру ему пришлось взять себя в руки и выступить перед камерами.

Подобного бреда я не слышал с тех времен, как на высокой трибуне выступал Михаил Горбачев. Самое главное, что я понял из речи Трампа, это то, что «Иран отступил». Ну да, а отступая, иранские военные выпустили по трем американским базам несколько десятков баллистических ракет. Так, на всякий случай. Нет, наверное, так бывает, но только не в этом случае. Дальше Трамп говорил об отсутствии потерь и ущерба, повторяя свою версию про поролоновые ракеты, хвалил систему раннего предупреждения, которая сработала на отлично, говорил о ядерном оружии. Рассказывал о «больших и мощных ракетах», которые есть у США, но которые американцы не будут применять. Резюмировал все доброй и емкой фразой о том, что Вашингтон готов к миру с Тегераном. Ну и обозначил свои перспективные планы, заявив о введении новых жестких экономических санкций в отношении «иранского режима». В общем, военного противостояния не будет, что по факту меня очень порадовало.

Сегодня Иран нанес удар не по военным объектам США, он нанес удар по репутации государства, длительное время позиционировавшего себя в качестве «гегемона». Иран показал всему миру, что с США можно разговаривать с позиции силы. И эта манера ведения переговоров является наиболее эффективной. Америка не готова воевать. Точнее она готова воевать только чужими руками, а это говорит о том, что уже в ближайшее время из США пойдут устойчивые финансовые потоки в кассу ИГИЛ (деятельность организации на территории России запрещена), которая должна будет показать всему миру, что без США на Ближнем Востоке наступит полный хаос.

Да, кстати, очень занимательно ведет себя Украина. Если еще утром официальный Киев заявлял о том, что виной авиакатастрофы, произошедшей в небе над Тегераном, стал неисправный двигатель самолета, то уже после обеда данные сообщения были удалены. К вечеру украинцы заговорили о том, что самолет мог быть сбит. Учитывая то украинские политики просты как утюг, уже к закату в украинской прессе появились сообщения о том, что посольство США потребовало от Киева приступать к официальному давлению на Иран в связи с катастрофой лайнера украинской компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) под Тегераном. Все логично, консультируемые американцами украинцы попытаются провернуть ту же схему, которую они провернули с малазийским Боингом, следовавшим рейсом МН17. В общем, операция по украшению строптивого Ирана началась. Америка в очередной раз будет действовать исподтишка и чужими руками. На большее этот «колос на глиняных ногах» к счастью оказался неспособен.

Алексей Зотьев

Источник: Конт

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